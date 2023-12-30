Жена Виктора Павлика сообщила его диагноз и почему он оказался под капельницей

Екатерина поделилась, что очень испугалась за мужа.

Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова впервые рассказала, что с артистом случилось, и почему он оказался под капельницей.

Подробностями самочувствия артиста блогерша поделилась в сторис своей страницы в Instagram. Во-первых, Репяхова опровергла информацию, что Павлик был госпитализирован в больницу. То есть врачи приезжали и ставили капельницу исполнителю дома.

Также Репьяхова призналась, что очень испугалась за мужа:

"Муж дома, был и есть. Его не госпитализировали никуда. Сама вчера очень испугалась. Слава Богу, ничего серьезного. Гипертонический, не осложненный кризис. Давление снизили. Уже все хорошо. Спасибо каждому за волнение", – сообщила Репьяхова в фотоблоге. .

Виктор Павлик / Фото: instagram.com/repyahovakate

Отметим, что вчера вечером жена Виктора Павлика заставила фанов волноваться за него. В сторис своей страницы в Instagram Екатерина Репьяхова сначала опубликовала видео, где она куда-то спешит, а на следующем фото показала Виктора Павлика под капельницей.

Также Репьяхова написала, что "пока страна переживает такую беду, она переживает свою трагедию".

Жена Виктора Павлика испугала, что с ним произошло / Фото: instagram.com/repyahovakate

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