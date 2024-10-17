Жена Виктора Павлика сообщила о проблемах со здоровьем: "Пять лет в ремиссии и рецидив"

Жена украинского певца Виктора Павлика – блоггер Екатерина Репяхова – пожаловалась на проблемы со здоровьем.

Личным избранница исполнителя поделилась в своем Instagram. Репяхова призналась, что к ней вернулась ее старая болезнь. В частности, у блогерши случился острый приступ цистита, что никакие лекарства не помогают. Пять лет Екатерину не мучила болезнь, но снова вернулась.

"У меня острый приступ цистита. Пять лет в ремиссии и рецидив… В первую очередь очень сильно больно психологически. Никакое лекарство не помогает, или очень мало…", — поделилась блогерша.

Пост Екатерины Репяховой / Фото: instagram.com/repyahovakate

Жена Виктора Павлика убеждена, что болезнь к ней вернулась из-за пережитого стресса. Недавно Екатерина Репяхова сделала их 3-летнему сыну генетический тест. Как призналась блогерша, она тогда очень сильно перенервничала, что сейчас это отражается на ее здоровье.

"Такой стороной мне вылезает тот генетический тест. Так сильно я тогда перенервничала, что сейчас мое здоровье просто улетело. Берегите свою нервную систему, как можете", — посоветовала поклонникам блогерша.

Пост Екатерины Репяховой / Фото: instagram.com/repyahovakate

В общем, у Екатерины Репяховой хронический цистит. Впрочем, более пяти лет болезнь не мучила блогершу, ведь она делала специальную прививку в Германии, действие которой уже, вероятно, прекратилось. Поэтому избранница Павлика отметила, как только будет чувствовать себя лучше, повторит эту процедуру.

"Такие флешбеки в прошлую жизнь, где был хронический цистит. Это была не жизнь…Я искала лечение по всему миру и нашла в Германии. Выходит, что с первой прививки прошло 6,5 лет. Это очень хороший результат. Как пройдет воспаление, буду снова делать прививку", — поделилась блогерша.

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, недавно певица Ирина Федишин жаловалась на проблемы со здоровьем. Артистке даже пришлось отменять концерты, ведь врачи запрещали ей выходить на сцену.

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