Жена Виктора Павлика сообщила результаты финального обследования сына из-за задержки речи

К счастью, патологий слуха у мальчика не обнаружено.

Жена певца Виктора Павлика – Екатерина Репяхова – поделилась результатами финального обследования годовалого сына Михаила.

К врачам звездные родители обратились из-за задержки речи у мальчика. Предварительно Екатерина с сыном уже прошла обследование у невролога, реабилитолога и сделала электроэнцефалограмму (ЭЭГ), чтобы найти причину нарушений.

В сторис в Instagram сегодня блогерша рассказала о том, что они побывали у сурдолога, чтобы исключить самые страшные патологии, в частности нарушения слуха у Михаила. Перед обследованием Екатерина очень волновалась, чтобы врачи не обнаружили никаких отклонений.

Сын Виктора Павлика / Фото: instagram.com/repyahovakate

На видео молодая мамочка показала, как мальчику с помощью специального медицинского оборудования проверяли слух. Во время процедуры Михаил играл и чувствовал себя спокойно.

"Проверяем слух. Мой вежливый мальчик", — подписала кадры Екатерина.

Екатерина Репяхова с сыном / Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова с сыном / Фото: instagram.com/repyahovakate

В конце блогерша поделилась результатами обследования. К счастью, никаких патологий слуха у Михаила не обнаружили, так что проблема задержки речи заключается в педагогической составляющей.

"Нарушений слуха не обнаружено с обеих сторон. Теперь я могу спать спокойно. Мы исключили самое страшное. Будем заниматься педагогикой (коррекцией). Наш марафон по больницам окончен", — написала Екатерина.

Результаты обследования сына Виктора Павлика / Фото: instagram.com/repyahovakate

Читайте также: