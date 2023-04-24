Жена Виктора Павлика на архивных фото показала, как покоряла сцену: "Я пела девять лет"

Жена певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяховаа, в свое время также занималась вокалом.

О своем юношеском увлечении Екатерина рассказала, когда приехала в родной город Днепр. Там она посетила местный Дворец творчества и увиделась со своей наставницей.

"Если что, я пела девять лет. Девять лучших лет моего детства прошли здесь", – рассказала Екатерина.

Екатерина Репяхова показала себя в детстве / Фото: instagram.com/repyahovakate

В родных стенах на блоггер нахлынули воспоминания о детстве и выступлениях с коллективом. Поэтому в сторис в Instagram блоггер поделилась архивными фото, на которых показала себя в сценических образах. На некоторых кадрах подписчики могли едва узнать жену Павлика, ведь за это время Екатерина сильно изменилась.

Екатерина Репяхова показала себя в детстве / Фото: instagram.com/repyahovakate

Сейчас все знают девушку, как красивую блондинку, однако у юности Репяховаа имела короткие и темные волосы.

Екатерина Репяхова показала себя в детстве / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, во время своей поездки в родной город Екатерина также показала огромное здание, которое для ее семьи построил ее отец. Однако пожить в имении семьи так и не удалось.

Читайте также: