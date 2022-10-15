Жена Виктора Павлика удивила тем, как в Израиле посреди улицы копируют фото Аллы Пугачевой

Избранница певца вместе с сыном сейчас находится за границей.

Блогерша Екатерина Репяхова показала поклонникам, как в Израиле люди копируют фотографию Аллы Пугачевой, под которой она призвала к миру.

В своем Instagram супруга Виктора Павлика поделилась видео, на котором обычные прохожие пытались повторить фотографию российской певицы.

"Вот место, где Алла Борисовна фотографировалась. И вот даже видим людей, повторяющих кадр. Что значит популярность", – рассказала Екатерина.

Сторис Екатерины Репяховой / Фото: instagram.com/repyahovakate

Ранее супруга певца призналась, что ее сестра живет почти по соседству с Пугачевой, которая недавно переехала с детьми в Израиль.

На днях Пугачева в Тель-Авиве посетила выступление российской певицы Земфиры, которая также выступает против полномасштабной войны в Украине.

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