Жена Виктора Павлика устроила публичную ссору с его бывшей: "Не оставляю человека в покое"

Жена украинского певца Виктора Павлика публично поругалась с его бывшей.

Конфликт возник из-за одной из частных клиник, куда на днях Екатерина Репяхова водила сына на УЗИ. Блогерша немного опоздала, поэтому на ее место в очереди поставили другую маму. Репяхову пытались предупредить, однако она не смогла взять трубку, ведь несла сына. Поэтому Екатерина возмутилась, ведь опоздала совсем немного, и к тому же она волновалась за сына, ведь до УЗИ ничего нельзя было кушать. А из-за смещения в очереди Репяховой пришлось дольше ждать. Кроме того, Екатерина жаловалась, что на рецепции персонал достаточно бестактно высказывался о ее сыне. Об этом всем блогерша рассказала в своем Instagram. Наконец, в клинике отреагировали на пост Екатерины, объяснили ей ситуацию и извинились. Тем временем с персоналом пообещали провести беседу.

Виктор Павлик с женой и сыном / Фото: instagram.com/repyahovakate

На это отреагировала бывшая супруга Виктора Павлика – Лора Созаева. В своем Facebook она приняла сторону клиники. Созаева пристыдила Екатерину, ведь та опоздала и не брала трубку, к тому же начала жаловаться на это в фотоблоге. Кроме того, Лора возмутилась реакцией клиники, мол, нужно было защитить персонал.

"Приходит фифа-инфлюенсер и жалуется о том, что она опоздала. Из клиники ей звонили, но она не могла взять трубку, потому что несла ребенка на руках. И в клинике приняли "неправильное" решение — принять маму с ребенком, которая сидела в очереди. И когда фифа пришла, теперь ей пришлось ждать. И клиника просит у нее прощения, потому что у нее аудитория в 200 тысяч человек, клиника боится за свою репутацию! Клиент всегда прав? То есть вместо того, чтобы защитить своих сотрудников публично, вы их унижаете?" – возмутилась Созаева.

Пост Лоры Созаевой

Не стала молчать и Екатерина Репяхова. Блогерша удивилась, что Созаева вообще написала соответствующий пост о ней, ведь думала, что они уже давно не вспоминают друг друга. Репяхова посоветовала бывшей жене Виктора Павлика поработать с эмоциональным состоянием и заниматься своей жизнью.

Реакция Екатерины Репяховой на пост Лоры Созаевой / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Кто соскучился по бывшей? Вы представляете, настолько я не даю покоя человеку? Когда человек не работает со своим эмоциональным состоянием, он становится уязвимым к влиянию внешнего мира — его затрагивает жизнь других людей, их успехи, проблемы, мысли. Постоянное сравнение, зависть или ощущение собственной неполноценности могут уничтожить внутреннюю гармонию и отобрать способность жить свою жизнь. Вместо того чтобы развивать себя, человек застревает в чужих сценариях, забывая о собственных мечтах, ценностях и пути. Только принятие реальности и работа над собой помогают освободиться от этой ловушки и обрести настоящий внутренний баланс", – ответила Репяхова.

Реакция Екатерины Репяховой на пост Лоры Созаевой / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, Виктор Павлик и Лора Созаева прожили в браке более 20 лет. У бывших супругов был общий сын Павел, который, к сожалению, скончался в 21 год после продолжительной борьбы с раком.

После развода с Созаевой Виктор Павлик женился на Екатерине Репяховой. Летом 2021 года блогерша родила ему сына.

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