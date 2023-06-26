Жена Виктора Павлика увеличила губы и сравнила фото до и после процедуры

29-летняя жена певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, отважилась на еще одну косметическую процедуру.

Избранница артиста решила увеличить губы и показать процесс своим подписчикам. Кадрами из кабинета косметолога Екатерина поделилась в Instagram-stories.

Как поделилась блогерша, ей нравится ее профиль сейчас, однако с помощью процедуры она хочет исправить асимметрию губ и откорректировать их форму.

"Будем убирать асимметрию, делать коррекцию", – рассказала Екатерина.

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Приблизительно Репяхова показала, как с помощью шприца врач вводит ей препарат в губы. В целом, процедура достаточно безболезненна, ведь проводится с использованием местной анестезии.

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

В конце Екатерина поделилась фото, на которой показала, как изменилось ее лицо после увеличения губ.

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, что ранее Екатерина также сделала ринопластику и липофилинг лица. На днях блоггерша показала, как выглядела до пластической операции.

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