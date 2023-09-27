Жена Виктора Павлика в игривом мини с перьями показалась с мужем на мероприятии в Киеве

Украинский певец Виктор Павлик вместе с женой, блогершей Екатериной Репяховой посетили музыкальную премию "Музвар", которая прошла в Киеве.

Для выхода в свет пара выбрала классический сдержанный образ. Екатерина была в черном мини-платье с перьями и V-вырезом, которое дополнила белыми босоножками на небольшом каблуке, а волосы собрала в пучок. Виктор Павлик был в черном костюме и в белой рубашке. Влюбленные улыбались и охотно позировали камерам.

Виктор Павлик с женой / Фото: instagram.com/repyahovakate

Виктор Павлик с женой / Фото: instagram.com/repyahovakate

Виктор Павлик с женой / Фото: instagram.com/repyahovakate

Виктор Павлик с женой / Фото: instagram.com/repyahovakate

В свою очередь, поклонники наделали паре комплиментов, а некоторые отметили, что рядом с Екатериной Виктор Павлик просто сияет:

Ты просто расцвела! И Виктор Франкович сияет! Красивая пара

Как говорится, что счастливы вместе. И это не скрыть: все видно по лицам

Как счастье украшает людей

Напомним, недавно жена Виктора Павлика поделилась его архивным фото, где исполнитель изображен еще совсем маленьким. Фаны супругов сразу провели параллель и отметили, что их сын Миша очень похож на отца в детстве.

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