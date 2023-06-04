Жена Виктора Павлика в изящном образе очаровала женственными фото

Жена певца Виктора Павлика и его концертный директор Екатерина Репяхова показала себя в изысканном образе.

На своей странице в Instagram блогерша продемонстрировала результаты своей фотосессии. В кадре Екатерина предстала в очень изящном и женственном образе, в котором фаны не часто видят молодую мамочку.

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Репейная позировала на балконе с видом на город в черном макси платье в бельевом стиле с пикантным разрезом, обнажившим ножку блогерши. Свой образ Екатерина дополнила низким пучком из волос, легким макияжем и минималистическими украшениями.

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Юлия (фотограф – ред.) увидела мою душу…", — подписала кадры с фотосессии жена Павлика.

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Поклонники Екатерины оценили такой роскошный образ знаменитости: "Волшебные кадры", "Вы такая красивая", Очень красивая", "Вам очень подходит такой образ", "Хорошо и элегантно".

Напомним, совсем недавно Екатерина Репяхова пожаловалась поклонникам на плохое самочувствие.

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