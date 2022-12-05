Жена Виктора Павлика в коротком топе показала себя с грудными имплантами

Жена певца Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, показала себя с грудными имплантами.

Блогерша поделилась в стороз, которая отправилась к пластическому хирургу на консультацию. Во время консультации жена певца в коротком топе похвасталась перед зеркалом с грудными имплантами.

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

После встречи со специалистом Екатерина рассказала, что пока еще не уверена, готова ли делать маммопластику. Главная цель, которой хочет достичь блогерша — сделать грудь одинаковой, ведь после рождения ребенка она стала немного асимметричной.

"Врач очень удивился, когда я сказала, что хочу самые маленькие импланты, которые существуют. Он говорит, что тогда не будет "вау"-эффекта, ведь девушки именно за этим и приходят, чтобы грудь скрипела, но я этого не хочу. Может. я какая-то не такая. Я лучше хочу сделать нос. Но, на самом деле, я просто хочу, чтобы грудь была одинаковая", — рассказала Екатерина.

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Также у жены певца есть сомнения по поводу операции из-за возможной беременности.

"Возможно, поставлю импланты тогда, когда уж точно не буду планировать рожать. Год желательно не беременеть, меня это останавливает", — добавила Екатерина.

Также Репяхова отметила, что даже с операцией сделать грудь полностью одинаковой не получится.

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, ранее Екатерина Репяхова уже рассказывала о своем желании совершить две пластические операции.

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