Жена Виктора Павлика в нежном платье с букетом пионов встретила 29-летие

Блогерша поделилась кадрами с празднования.
Жене украинского певца Виктора Павлика Екатерине Репяховой 13 июня исполнилось 29 лет.
Праздничный день блогерша встретила в кругу родных в Карпатах. Счастливыми фотографиями с празднования Екатерина поделилась в своем фотоблоге в Instagram. Жена певца поблагодарила за поздравление и рассказала, что загадала в день рождения.
"Сегодня встретила свои 29 лет. Спасибо моим родным за то, что были рядом в этот день! Желание неизменно, одно на всех", — поделилась Екатерина.
Для празднования блогерша выбрала изящный образ — легкое платье в бельевом стиле на тонких бретельках и белые босоножки. Наряд Екатерина дополнила собранной прической с выпущенными спереди локонами и легким макияжем. А на фотографиях жена Павлика позировала с нежным букетом белых пионов.
Напомним, что Виктор Павлик старше своей избранницы на 27 лет. Однако большая разница в возрасте не мешает паре быть счастливой вместе и воспитывать годовалого сына Михаила.
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