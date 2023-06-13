Жена Виктора Павлика в нежном платье с букетом пионов встретила 29-летие

Жене украинского певца Виктора Павлика Екатерине Репяховой 13 июня исполнилось 29 лет.

Праздничный день блогерша встретила в кругу родных в Карпатах. Счастливыми фотографиями с празднования Екатерина поделилась в своем фотоблоге в Instagram. Жена певца поблагодарила за поздравление и рассказала, что загадала в день рождения.

"Сегодня встретила свои 29 лет. Спасибо моим родным за то, что были рядом в этот день! Желание неизменно, одно на всех", — поделилась Екатерина.

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Для празднования блогерша выбрала изящный образ — легкое платье в бельевом стиле на тонких бретельках и белые босоножки. Наряд Екатерина дополнила собранной прической с выпущенными спереди локонами и легким макияжем. А на фотографиях жена Павлика позировала с нежным букетом белых пионов.

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, что Виктор Павлик старше своей избранницы на 27 лет. Однако большая разница в возрасте не мешает паре быть счастливой вместе и воспитывать годовалого сына Михаила.

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