Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Жена Виктора Павлика в розовой юбке с разрезом похвасталась стройными ножками

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1502
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Жена Виктора Павлика в розовой юбке с разрезом похвасталась стройными ножками

Фото: instagram.com/repyahovakate

Блогерша поделилась новыми фото.

Жена певца Виктора Павлика и его концертный директор Екатерина Репяхова позировала на новых фотографиях.

На своей странице в Instagram блогерша поделилась фото, на которых похвасталась длинными и стройными ножками.

Екатерина Репяхова / © instagram.com/repyahovakate
Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

На фотографиях Екатерина показала стильный образ – вязаный костюм яркого розового цвета с длинной юбкой и свитером. Свой аутфит жена Павлика дополнила массивными бежевыми ботинками и белой сумочкой.

Екатерина Репяхова / © instagram.com/repyahovakate
Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate
Екатерина Репяхова / © instagram.com/repyahovakate
Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

В комментариях под подборкой фотографий поклонники Екатерины сделали ей комплименты и отметили, что блоггерцы очень подходит этот цвет.

  • Хорошо в розовом!
  • Красотка!
  • Фото заряжено на женственность!

Ранее Екатерина Репяхова показала, как приятно удивила Виктора Павлика неожиданным подарком.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1502
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация