Жена Виктора Павлика в розовой юбке с разрезом похвасталась стройными ножками

Жена певца Виктора Павлика и его концертный директор Екатерина Репяхова позировала на новых фотографиях.

На своей странице в Instagram блогерша поделилась фото, на которых похвасталась длинными и стройными ножками.

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

На фотографиях Екатерина показала стильный образ – вязаный костюм яркого розового цвета с длинной юбкой и свитером. Свой аутфит жена Павлика дополнила массивными бежевыми ботинками и белой сумочкой.

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

В комментариях под подборкой фотографий поклонники Екатерины сделали ей комплименты и отметили, что блоггерцы очень подходит этот цвет.

Хорошо в розовом!

Красотка!

Фото заряжено на женственность!

Ранее Екатерина Репяхова показала, как приятно удивила Виктора Павлика неожиданным подарком.

Читайте также: