Жена Виктора Павлика в розовой юбке с разрезом похвасталась стройными ножками

Блогерша поделилась новыми фото.
Жена певца Виктора Павлика и его концертный директор Екатерина Репяхова позировала на новых фотографиях.
На своей странице в Instagram блогерша поделилась фото, на которых похвасталась длинными и стройными ножками.
На фотографиях Екатерина показала стильный образ – вязаный костюм яркого розового цвета с длинной юбкой и свитером. Свой аутфит жена Павлика дополнила массивными бежевыми ботинками и белой сумочкой.
В комментариях под подборкой фотографий поклонники Екатерины сделали ей комплименты и отметили, что блоггерцы очень подходит этот цвет.
- Хорошо в розовом!
- Красотка!
- Фото заряжено на женственность!
Ранее Екатерина Репяхова показала, как приятно удивила Виктора Павлика неожиданным подарком.
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