Жена Виктора Павлика восхитила детским фото певца, на которого очень похож их сын

Жена и концертный директор певца Виктора Павлика — Екатерина Репяхова — показала, каким артист был в детстве.

Избранник исполнителя нашел архивную фотографию, на которой ему всего пять лет, и опубликовала ее на своих Instagram-stories.

На черно-белом фото будущий артист позировал в клетчатой рубашке и брюках в концертном зале и что-то живо рассказывал перед камерой.

Виктор Павлик в детстве / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Виктор Павлик. 1970 год. Маленький Михасик", – написала Екатерина.

Екатерина не могла не заметить, что их сын Михаил очень похож на своего отца. На архивном фото видно, что мальчик растет настоящей копией Павлика.

Сын Виктора Павлика / Фото: instagram.com/repyahovakate

Отметим, что недавно Екатерина Репяхова поделилась кадрами по семейной фотосессии, в которой снялась вместе с подросшим сыном от певца. Съемки прошли среди живописных Карпат.

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