Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Жена Виктора Павлика восхитила детским фото певца, на которого очень похож их сын

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
286
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Жена Виктора Павлика восхитила детским фото певца, на которого очень похож их сын

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова с сыном / Фото: instagram.com/repyahovakate

Мальчик очень похож на звездного отца.

Жена и концертный директор певца Виктора ПавликаЕкатерина Репяхова — показала, каким артист был в детстве.

Избранник исполнителя нашел архивную фотографию, на которой ему всего пять лет, и опубликовала ее на своих Instagram-stories.

На черно-белом фото будущий артист позировал в клетчатой рубашке и брюках в концертном зале и что-то живо рассказывал перед камерой.

Виктор Павлик в детстве / © instagram.com/repyahovakate
Виктор Павлик в детстве / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Виктор Павлик. 1970 год. Маленький Михасик", – написала Екатерина.

Екатерина не могла не заметить, что их сын Михаил очень похож на своего отца. На архивном фото видно, что мальчик растет настоящей копией Павлика.

Сын Виктора Павлика / © instagram.com/repyahovakate
Сын Виктора Павлика / Фото: instagram.com/repyahovakate

Отметим, что недавно Екатерина Репяхова поделилась кадрами по семейной фотосессии, в которой снялась вместе с подросшим сыном от певца. Съемки прошли среди живописных Карпат.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
286
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация