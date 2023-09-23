Жена Виктора Павлика восхитила детским фото певца, на которого очень похож их сын

Мальчик очень похож на звездного отца.
Жена и концертный директор певца Виктора Павлика — Екатерина Репяхова — показала, каким артист был в детстве.
Избранник исполнителя нашел архивную фотографию, на которой ему всего пять лет, и опубликовала ее на своих Instagram-stories.
На черно-белом фото будущий артист позировал в клетчатой рубашке и брюках в концертном зале и что-то живо рассказывал перед камерой.
"Виктор Павлик. 1970 год. Маленький Михасик", – написала Екатерина.
Екатерина не могла не заметить, что их сын Михаил очень похож на своего отца. На архивном фото видно, что мальчик растет настоящей копией Павлика.
Отметим, что недавно Екатерина Репяхова поделилась кадрами по семейной фотосессии, в которой снялась вместе с подросшим сыном от певца. Съемки прошли среди живописных Карпат.
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