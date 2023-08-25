Жена Виктора Павлика восхитила детским фото певца в национальном костюме

На фото артисту всего шесть лет.

Жена и концертный директор певца Виктора Павлика — Екатерина Репяхова — поделилась милой фотографией с ним.

В своих сторис в Instagram блогерша опубликовала архивную открытку со своим звездным мужчиной, на которой он изображен еще совсем маленьким. На черно-белом фото Виктору Франковичу всего шесть лет.

Будущий артист позировал в национальном гуцульском костюме на фоне большого здания во время поездки в Трускавец. Фото датировано 1971 годом.

"Виктор Павлик. Трускавец. 1971 год", — подписала фотография Екатерина.

Виктор Павлик в детстве / Фото: instagram.com/repyahovakate

Кстати, именно в Трускавце будущая жена певца и начала увлекаться его творчеством. Как ранее делилась блогерша, она с мамой часто бывала на концертах артиста во время поездок на курорт.

Напомним, недавно Екатерина поделилась личными подробностями их отношений. Как рассказала жена Павлика, они пережили тяжелый разрыв.

Читайте также: