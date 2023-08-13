Жена Виктора Павлика восхитила кадрами семейной фотосессии с мужем и сыном в family look

Екатерина привлекла внимание подписчиков новыми фото.
Украинский певец Виктора Павлик вместе с супругой Екатериной Репяховой и сыном Михаилом снялся в семейной фотосессии.
Счастливыми снимками поделилась избранница артиста на своей странице в Instagram. Екатерина добавила серию фотографий и написала трогательные слова под ней.
"Самое дорогое, что у меня есть. Ценю семью и благодарна жизни за моих ребят", — подписала фото блогерша.
Фотосессию звездная семья решила сделать в family look. Певец и его жена с сыном одели светлые синие джинсы и одинаковые белые футболки.
Мнения комментаторов под публикацией Екатерины разделились – большинство подписчиков поддержали семью комплиментами, а некоторые еще раз напомнили о разнице в возрасте супругов.
- Прекрасные фото. Такие искренние.
- Я кайфую от вашей семьи!
- Почему фотосессия с дедушкой? А где отец ребенка?
- Мальчик на дедушку похож!
- Не такой он старый, так на фото так получилось!
Однако супруги не волнуют большую разницу в возрасте и они, по их словам, чувствуют себя счастливо вместе. Ранее Екатерина дала четкий ответ, почему вышла замуж за певца, который вдвое старше ее.
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