Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Жена Виктора Павлика восхитила кадрами семейной фотосессии с мужем и сыном в family look

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
106
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Жена Виктора Павлика восхитила кадрами семейной фотосессии с мужем и сыном в family look

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова с сыном / Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина привлекла внимание подписчиков новыми фото.

Украинский певец Виктора Павлик вместе с супругой Екатериной Репяховой и сыном Михаилом снялся в семейной фотосессии.

Счастливыми снимками поделилась избранница артиста на своей странице в Instagram. Екатерина добавила серию фотографий и написала трогательные слова под ней.

"Самое дорогое, что у меня есть. Ценю семью и благодарна жизни за моих ребят", — подписала фото блогерша.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова с сыном / © instagram.com/repyahovakate
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова с сыном / Фото: instagram.com/repyahovakate
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова с сыном / © instagram.com/repyahovakate
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова с сыном / Фото: instagram.com/repyahovakate

Фотосессию звездная семья решила сделать в family look. Певец и его жена с сыном одели светлые синие джинсы и одинаковые белые футболки.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова с сыном / © instagram.com/repyahovakate
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова с сыном / Фото: instagram.com/repyahovakate

Мнения комментаторов под публикацией Екатерины разделились – большинство подписчиков поддержали семью комплиментами, а некоторые еще раз напомнили о разнице в возрасте супругов.

  • Прекрасные фото. Такие искренние.
  • Я кайфую от вашей семьи!
  • Почему фотосессия с дедушкой? А где отец ребенка?
  • Мальчик на дедушку похож!
  • Не такой он старый, так на фото так получилось!
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова с сыном / © instagram.com/repyahovakate
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова с сыном / Фото: instagram.com/repyahovakate

Однако супруги не волнуют большую разницу в возрасте и они, по их словам, чувствуют себя счастливо вместе. Ранее Екатерина дала четкий ответ, почему вышла замуж за певца, который вдвое старше ее.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
106
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация