Жена Виктора Павлика восхитила общим фото с мужем и их двухлетним сыном

Жена украинского певца Виктора Павлика – бизнесвумен и блогерша Екатерина Репьяхова – порадовала поклонников их совместным снимком с сыном Михаилом.

Так, семья сделала фото в зеркале лифта. Счастливая Екатерина держит на руках двухлетнего сына, который, вероятно, не очень хотел позировать для кадра. А рядом с ними в черной кофте с капюшоном стоит Виктор Павлик. Снимок в фотоблоге жена звезды подписала лаконично: "Мы".

Виктор Павлик с семьей / Фото: instagram.com/repyahovakate

К слову, семья редко публикует общие снимки из-за напряженных графиков артиста и длительных разлук. Впрочем, после завершения всех рабочих дел звездные супруги с сыном провели время вместе.

Кроме того, блогерша также отметила, что их двухлетний сын сменил прическу. В частности, звездные родители подстригли Михаила и показали результат. По словам Репьяховой, во время стрижки мальчик капризничал.

Сын Виктора Павлика / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Вчера мы подстригли сынишку. Видео снимать даже не пыталась, плакал", - рассказала Екатерина.

Напомним, недавно певец Виктор Павлик с 29-летней женой Екатериной Репьяховой впервые отправились на отдых в Буковель без своего сына и объяснили, почему так.

Читайте также: