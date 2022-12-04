Жена Виктора Павлика возмутилась из-за одной из клиник Киева: "Хамское отношение к пациентам"

Жена певца Виктора Павлика — блогерша Екатерина Репьяхова — рассказала о досадном инциденте, который с ней недавно случился.

Катя привезла в одну из частных клиник Киева свою маму, где женщине должны были сделать маммографию. Впрочем, в заведении отсутствовала Интернет-связь, поэтому процедуру невозможно было выполнить.

Репьяхова возмутилась в Instagram-stories, что ее заранее об этом не предупредили, ведь она звонила на горячую линию клиники, и ее заверили, что смогут принять.

"Ехали сюда час. Перед тем, как выезжали, позвонили на горячую линию и сказали, что мы опаздываем на 10 минут. Приехали мы, пришли с мамой, а нам говорят: "Извините, но у нас нет Интернета, мы маммографию сделать не можем". Свет есть, Интернета нет… И в клинике такого уровня не сделать какой-то независимый Интернет? Хамское отношение к пациентам. Мама и так болеет! А вы еще и "помогли", – пожаловалась Катя.

Екатерина Репьяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Блогерша обратилась в клинику с просьбой решить этот вопрос и в таких случаях предупреждать пациентов заранее.

"Если бы мы не позвонили перед выездом на горячую линию, это бы еще как-то могли это оправдать. Когда мы записывались, вы должны предупредить, что у нас нет генераторов, и если вы приедете, а света нет — мы вам не сможем предоставить услуги. Но когда мы уезжали, то позвонили и сказали, что мы опаздываем. Нам сказали: "Хорошо, приезжайте не на 15:00, а на 15:15". Мы приезжаем на 15:15 и нам говорят: "Простите, у нас уже три часа нет света". Так, может, надо как-то наладить контакт клиники с горячей линией", — добавила Катя.

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