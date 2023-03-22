Жена Виктора Павлика впервые показала, как изменился ее нос после пластической операции

Екатерина Репяхова отважилась на изменения во внешности с помощью хирурга.
Жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала первые результаты пластической операции, сделанной на днях.
Так, хирург, делавший блогерше ринопластику и липофиллинг подбородка показал, как после операции выглядит нос Репяховой. В частности, врач показал, что исчезло раздвоение кончика носа, чего так желала Екатерина. Также специалист отметил, что кончик носа будет опускаться на протяжении реабилитации, которая продлится около года.
В свою очередь, Репяхова поделилась, что очень счастлива, что решилась на эту операцию. Екатерина призналась, что ее очень смущал ее второй подбородок, который, по ее словам, стал еще больше после родов.
"У меня очень короткий подбородок из-за этого появился второй, достаточно было немного наклонить голову. Мне добавили мой жир из живота и сделали длиннее. Но эта процедура не делает его гораздо длиннее. Скорее всего, я со временем поставлю имплант", — поделилась Репяхова.
Напомним, на днях жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова отважилась лечь под нож хирурга. Блогерша изменила форму носа и сделала липофилинг подбородок.
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