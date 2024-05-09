Жена Виктора Павлика впервые рассказала о расстройстве у их 2-летнего сына и назвала диагноз

Блогерша поделилась, как будет лечить мальчика и какое расстройство у него обнаружили медики.

Жена украинского певца Виктора Павлика – блогерша и бизнесвумен Екатерина Репяхова – поделилась радостной новостью.

В частности, у 2-летнего сына супругов задержка речи. Также Катя раньше жаловалась, что мальчик отказывается самостоятельно ходить. Наконец врачи смогли установить четкий диагноз и назвать причину этого. Екатерина Репяхова призналась, что у их сына диспраксия.

Это расстройство неврологического развития, которое влияет на способность контролировать движения. Дети с таким диагнозом испытывают трудности при выполнении точных и сложных движений, координации рук и ног, равновесии и ориентации в пространстве.

Екатерина Репяхова с сыном / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Наконец-то мы знаем четкий диагноз сына. Диспраксия. Работаем, верим! Только вперед", — поделилась Екатерина.

В частности, сын Виктора Павлика ходит на нейрокоррецию. Кроме того, теперь Миша будет посещать логопеда и работать с ним для улучшения речи.

Сын Виктора Павлика и Екатерины Репяховой / Фото: instagram.com/repyahovakate

Отметим, в прошлом году Екатерина Репяхова серьезно взялась за здоровье сын. Дело в том, что мальчик почти не говорил и отказывался ходить самостоятельно. Катерина пошла к врачам, чтобы те установили причину.

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