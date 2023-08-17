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Жена Виктора Павлика вспомнила их мучительный разрыв: "Думала, что конец нашей истории"

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
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Время на прочтение
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Жена Виктора Павлика вспомнила их мучительный разрыв: "Думала, что конец нашей истории"

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Блогерша рассказала, что тогда сильно плакала и волновалась.

Жена украинского певца Виктора Павлика – блогерша Екатерина Репяхова – вспомнила, как они с мужем прекращали отношения.

В частности, Катя пообщалась с подписчиками в Instagram-stories. Пользователи попросили блогершу рассказать, есть ли у нее любимые места в Черкассах. Однако, оказалось, что с этим городом у Екатерины связано болезненное воспоминание.

Когда Репяхова была в Черкассах на концерте певицы Тины Кароль, в их отношениях с Виктором Павликом произошел разрыв. По словам Кати, она думала, что они уже не будут вместе, и сильно плакала из-за этого. Однако, к счастью, влюбленным удалось сохранить их отношения.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / © instagram.com/repyahovakate
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Мы расходились с Виктором Павликом, когда я была в Черкассах на концерте у Тины Кароль. Слушала песню "Выше облаков" и думала, что это о нас и что это действительно конец нашей истории, сильно плакала. Весь концерт", — вспомнила Катя.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / © instagram.com/repyahovakate
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, недавно Екатерина Репяхова поделилась печальными новостями, что их с Виктором Павликом двухлетний сын заболел. Блогерша призналась, что у мальчика поднялась высокая температура. Катя немедленно отвезла сына к педиатру, но непонятно, какая болезнь мучает Мишу.

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Дата публикации
Просмотры
999
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