Жена Виктора Павлика высказалась об изъятии спецпропуска у певца: "Забрали для проверки"

На фоне громкого скандала со спецпропуском жена певца Виктора Павлика и его концертный директор Екатерина Репяхова высказалась об изъятии документа у мужчины.

Блогерша ответила на комментарии своих подписчиков в Instagram и рассказала, что певцу уже давно дали перепуск, а то, что все расценили ее как подарок для нее — ошибочное мнение. Также, по словам Екатерины, полиция изъяла документ для проверки на подлинность.

"В том и проблема, что все думают так, как думаете вы, ведь 3MI так это подали. А вы послушайте видео и что я в нем говорю, там речи о подарке в виде пропуска не шло. Этот пропуск мужчины, который он имеет очень давно. И ее забрали для проверки подлинности, патрульные полиции не полномочны сразу выявить как, кем, зачем был издан пропуск и вообще ли он настоящий", — заявила блогерша.

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Скандал с Виктором Павликом и спецпропуском

Напомним, что скандал вокруг семьи Виктора Павлика разразился после того, как его жена поделилась видео в соцсетях на одном из стратегических объектов столицы. Блогерша показала, как певец катает ее по Южному мосту, который во время войны закрыт для гражданского населения, и заявила, что это "удовольствие не для всех". Также на видео Павлик похвастался спецпропуском на камеру и заявил, что это его подарок любимой.

Жена Виктора Павлика похвасталась, как со спецпропуском по Южному мосту в Киеве каталась

После такого видео Сеть "взорвалась" критикой в сторону супругов, из-за чего Екатерина поторопилась удалить видео. Впрочем, ролик попал на глаза полиции, изъявшей спецпропуск у Павлика.

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