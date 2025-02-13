Жена Виктора Павлика закрыла свой бизнес и назвала причину

Жена украинского певца Виктора Павлика поделилась, что закрыла свой бизнес.

Об этом блогерша Екатерина Репяхова рассказала на своем YouTube-канале. Бизнес Катя открыла летом 2022 года. Она была владелицей магазина Mimish и продавала детскую одежду. Сейчас Репяхова отказалась от этого бизнеса.

Блогерша объяснила это тем, что сделала выбор в пользу сына. Дело в том, что Миша – не нормотипичный ребенок, поэтому ему нужно уделять немало внимания и заниматься с ним. Репяхова была перегружена работой и физически истощенной. В конце концов, магазин детской одежды блогерша закрыла и решила больше времени тратить на отдых, чтобы у ее сына была здоровая и счастливая мама.

Виктор Павлик с женой и сыном / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Я знаю, что надо направлять энергию в свой ресурс. Я знаю, что от этого точно моему ребенку будет лучше, если мама будет счастлива, отдохнувшая. Именно поэтому я закрыла Mimish. Очень много вопросов, почему я закрыла Mimish… Забирал много времени! У меня возник вопрос, куда я хочу направлять это время: на себя или на еще один бизнес. Я выбрала себя для того, чтобы у Михасика была здоровая и счастливая мама", - поделилась блогерша.

Напомним, недавно Екатерина Репяхова рассказывала о диагнозе 3-летнего сына. Также блогерша высказалась о стереотипах в обществе по этому поводу.

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