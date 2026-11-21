Екатерина Репяхова / © instagram.com/repyahovakate

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Жена украинского певца Виктора Павлика — блогерша Екатерина Репяхова — призналась, что поправилась.

В своем Instagram избранница артиста рассказала, что набрала шесть лишних килограммов. Екатерина Репяхова поправилась, поскольку у нее далеко не лучшие пищевые привычки. Блогерша сначала не обращала внимание на вес, пока подписчики не начали активно ее спрашивать, не беременна ли она.

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Так что жена Виктора Павлика серьезно взялась за похудение. В частности, она обратилась к гастроэнтерологу. Кроме того, блогерша решила улучшить пищевые привычки. Теперь Екатерина Репяхова считает калории. Избранница исполнителя признается, что в еде себе особо не отказывает, но употребляет все в пределах своей нормы. Это еще не все. Чтобы поддерживать тело в тонусе, Екатерина Репяхова хочет заняться спортом. Правда, с этим сложнее, чем с подсчетом калорий, поскольку блогерша не знает, как заставить себя начать.

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Екатерина Репяхова / © instagram.com/repyahovakate

«Я поправилась на 6 кг. Взялась за подсчет калорий и, само собой, нужно заниматься спортом (не знаю, как заставить себя). У меня действительно живот выглядит как у беременной, поэтому пошла к гастроэнтерологу», — поделилась возлюбленная артиста.

Напомним, недавно Виктора Павлика и его жену назвали «дедушкой и внучкой». Екатерина Репяхова с юмором отреагировала на такие упреки.

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