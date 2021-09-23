Жена Виктора Павлика заявила, что хочет сделать пластику груди

Катя хочет не увеличить бюст, а уменьшить.

Жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова, недавно впервые засветила лицо их маленького сына, призналась, что хочет сделать маммопластику.

В Instagram-stories концертный директор артиста поделилась, что после того, как закончит грудное вскармливание, планирует обратиться к услугам пластического хирурга. Впрочем, Катя отметила, что не будет увеличивать грудь, а наоборот — уменьшит.

"Дело в том, что у меня разного размера грудь. И я хочу одну сделать меньше, как вторую. Но я не знаю, насколько это безопасно. Буду узнавать после грудного вскармливания", — поделилась избранница звезды.

instagram.com/repyahovakate

Напомним, на днях Лолита вспомнила, как во время концерта в нее разошелся шов на лице после пластики. Знаменитость откровенно рассказала о пластических операциях.

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