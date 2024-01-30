Жена Виталия Билоножко разнесла предательницу Таисию Повалий: "Ее мама в больнице от этого ужаса"

Жена народного артиста Украины Виталия Билоножко, певица Светлана Билоножко, гневно прокомментировала действия путинистки Таисии Повалий.

Так, по словам жены артиста, они долгое время поддерживали ее творчество и даже были знакомы с мамой Таисии. Впрочем, после полномасштабного вторжения предательская позиция коллеги повергла семью Билоножко в шок. Интересно, что по данным певицы, мама Повалий лечится в психбольнице от пережитого стресса на фоне войны.

"Меня шокировала Тая Повалий. Мы ее настолько знаем. Она не то, что шокировала, она убила нас просто. Мы так подумали с Виталиком (покойный муж Светланы – прим. ред.), что у нее там что-то не так в голове. Она говорит такие вещи и проклинает все на свете… Да кто ты такая! Что ты себе позволяешь! Но как же можно, когда ее мама, простая женщина, в больнице от этого ужаса… Она тоже не могла постичь того, что несет ее дочь... Говорят, она сейчас где-то в психбольнице и там все совсем плохо…", - рассказала Светлана в интервью Rostyslove Production.

Светлана и Виталий Билоножко. Фото: Facebook Светлана Билоножко

Певица уверена, что на Повалий так повлияли деньги. Именно поэтому, считает Билоножко, она и стала на сторону РФ. В то же время она возмущена, как украинские корни путинистки не останавливают ее перед кровавыми рублями.

"Думаю, что деньги сыграли свою роль. И они не понимают, что когда вакханалии их плохого царька придет конец, то и им тоже, в первую очередь. Потому что украинцы не прощают такого. Мне кажется, маловато мозгов… И рядом людей нет, кто бы сказал: "Что же ты делаешь, с*ка? Тебе даже не жалко ни мать, ни святой земли, которая тебя создала", - гневно прокомментировала знаменитость.

По мнению Светланы, бывшие украинские артисты, которые теперь имеют пророссийские взгляды, рано или поздно получат по заслугам.

Напомним, недавно свое мнение о певице-предательнице Таисии Повалий также высказала певица Евгения Власова.

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