Жена Виталия Билоножко разнесла предательницу Таисию Повалий: "Ее мама в больнице от этого ужаса"

Артистка призналась, что долгое время они дружили.
Жена народного артиста Украины Виталия Билоножко, певица Светлана Билоножко, гневно прокомментировала действия путинистки Таисии Повалий.
Так, по словам жены артиста, они долгое время поддерживали ее творчество и даже были знакомы с мамой Таисии. Впрочем, после полномасштабного вторжения предательская позиция коллеги повергла семью Билоножко в шок. Интересно, что по данным певицы, мама Повалий лечится в психбольнице от пережитого стресса на фоне войны.
"Меня шокировала Тая Повалий. Мы ее настолько знаем. Она не то, что шокировала, она убила нас просто. Мы так подумали с Виталиком (покойный муж Светланы – прим. ред.), что у нее там что-то не так в голове. Она говорит такие вещи и проклинает все на свете… Да кто ты такая! Что ты себе позволяешь! Но как же можно, когда ее мама, простая женщина, в больнице от этого ужаса… Она тоже не могла постичь того, что несет ее дочь... Говорят, она сейчас где-то в психбольнице и там все совсем плохо…", - рассказала Светлана в интервью Rostyslove Production.
Певица уверена, что на Повалий так повлияли деньги. Именно поэтому, считает Билоножко, она и стала на сторону РФ. В то же время она возмущена, как украинские корни путинистки не останавливают ее перед кровавыми рублями.
"Думаю, что деньги сыграли свою роль. И они не понимают, что когда вакханалии их плохого царька придет конец, то и им тоже, в первую очередь. Потому что украинцы не прощают такого. Мне кажется, маловато мозгов… И рядом людей нет, кто бы сказал: "Что же ты делаешь, с*ка? Тебе даже не жалко ни мать, ни святой земли, которая тебя создала", - гневно прокомментировала знаменитость.
По мнению Светланы, бывшие украинские артисты, которые теперь имеют пророссийские взгляды, рано или поздно получат по заслугам.
Напомним, недавно свое мнение о певице-предательнице Таисии Повалий также высказала певица Евгения Власова.
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