Жена Виталия Билоножко впервые объяснила, почему ее муж последние 5 лет избегал публичности

Жена народного артиста Украины Виталия Билоножко Светлана впервые прокомментировала болезненную утрату возлюбленного.

Так, она сообщила, что длительное время певец страдал от сахарного диабета. И именно поэтому Виталия госпитализировали.

"Он себя не очень хорошо чувствовал. Сахарный диабет давал о себе знать. Мы лечились, ходили на капельницы. Все было вроде хорошо. Накануне стало не очень хорошо. Я вызвала скорую. Врачи сказали, что нужна срочная госпитализация. Диабет - это очень коварная болезнь. Вроде бы все шло как следует. И вдруг 9 января утром позвонили сыну Евгению. И он говорит: "Мама, сказали, что папочка умер", - с грустью рассказала жена знаменитости в интервью Rostyslove Production.

Светлана и Виталий Билоножко. Фото: Instagram Светланы Билоножко

Также Виталий Билоножко боялся подхватить коронавирус, поэтому постоянно заботился о профилактике болезни. А впоследствии здоровье артиста подорвалось от постоянных стрессов и волнений на фоне войны.

"Ковид. Он сам себя лечил, выходил на улицу, дышал. Он вокалист, знает, как легким надо помочь. Потому что во время наводнения страдают в первую очередь легкие. Человек задыхается и умирает. И он смог сделать так, чтобы ни одна болезнь не прицепилась. А тут еще и война. Боже, он так переживал за каждого воина", - отметила Светлана.

Светлана и Виталий Билоножко / Фото: ТСН.ua

К тому же, по словам жены певца, ее возлюбленный еще с юных лет начал курить. И даже несмотря на просьбу от его близких избавиться от этой привычки, артист наотрез отказывался. Из-за истощения организма, длительное время Виталий Васильевич не выходил на сцену:

"Он не хотел, чтобы его видели немного уставшим, что он чувствует боль, что не все хорошо. Он хотел вылечиться, и говорил: "Ох, я тогда спою, держитесь". Это единственная причина. Он не появлялся в публичных местах, не хотел. Он все ждал, что будет лучше, но продолжал курить и никого не слушал. Неотъемлемое от него было, к сожалению. Обидно", - добавила жена Билоножка.

Напомним, украинский певец, народный артист Украины Виталий Билоножко умер в возрасте 70 лет 9 января в результате остановки сердца в больнице.

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