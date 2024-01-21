Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Жена Виталия Билоножко впервые объяснила, почему ее муж последние 5 лет избегал публичности

Жена Виталия Билоножко впервые объяснила, почему ее муж последние 5 лет избегал публичности

Светлана и Виталий Билоножко. Фото: Instagram Светланы Билоножко

Светлана назвала причину смерти артиста.

Жена народного артиста Украины Виталия Билоножко Светлана впервые прокомментировала болезненную утрату возлюбленного.

Так, она сообщила, что длительное время певец страдал от сахарного диабета. И именно поэтому Виталия госпитализировали.

"Он себя не очень хорошо чувствовал. Сахарный диабет давал о себе знать. Мы лечились, ходили на капельницы. Все было вроде хорошо. Накануне стало не очень хорошо. Я вызвала скорую. Врачи сказали, что нужна срочная госпитализация. Диабет - это очень коварная болезнь. Вроде бы все шло как следует. И вдруг 9 января утром позвонили сыну Евгению. И он говорит: "Мама, сказали, что папочка умер", - с грустью рассказала жена знаменитости в интервью Rostyslove Production.

Светлана и Виталий Билоножко. Фото: Instagram Светланы Билоножко / ©
Светлана и Виталий Билоножко. Фото: Instagram Светланы Билоножко

Также Виталий Билоножко боялся подхватить коронавирус, поэтому постоянно заботился о профилактике болезни. А впоследствии здоровье артиста подорвалось от постоянных стрессов и волнений на фоне войны.

"Ковид. Он сам себя лечил, выходил на улицу, дышал. Он вокалист, знает, как легким надо помочь. Потому что во время наводнения страдают в первую очередь легкие. Человек задыхается и умирает. И он смог сделать так, чтобы ни одна болезнь не прицепилась. А тут еще и война. Боже, он так переживал за каждого воина", - отметила Светлана.

Светлана и Виталий Билоножко / © ТСН.ua
Светлана и Виталий Билоножко / Фото: ТСН.ua

К тому же, по словам жены певца, ее возлюбленный еще с юных лет начал курить. И даже несмотря на просьбу от его близких избавиться от этой привычки, артист наотрез отказывался. Из-за истощения организма, длительное время Виталий Васильевич не выходил на сцену:

"Он не хотел, чтобы его видели немного уставшим, что он чувствует боль, что не все хорошо. Он хотел вылечиться, и говорил: "Ох, я тогда спою, держитесь". Это единственная причина. Он не появлялся в публичных местах, не хотел. Он все ждал, что будет лучше, но продолжал курить и никого не слушал. Неотъемлемое от него было, к сожалению. Обидно", - добавила жена Билоножка.

Напомним, украинский певец, народный артист Украины Виталий Билоножко умер в возрасте 70 лет 9 января в результате остановки сердца в больнице.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация