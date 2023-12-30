Жена Виталия Кима рассказала об их знакомстве и хочет ли, чтобы муж стал президентом

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким вместе с женой Юлией дали первое совместное интервью.

Политик с возлюбленной побеседовали с журналисткой Раминой Эсхакзай. Так, избранница Кима в YouTube-проекте Рамины вспомнила романтическое знакомство с мужем. По словам Юлии, это произошло на День города Николаева:

"Это был день города, и кто-то привез в Николаев бесплатный концерт. Весь город гулял. Мы с подружкой вышли и пошли в центр. Виталий был вместе с другом. Спросил не холодно ли мне. Так и познакомились. Он очень много разговаривал, улыбка не сходила с лица. Было ощущение, что мы знаем друг друга давно. Мы вместе с 2010-го года, поженились в 2017 году", – рассказала супруга Виталия Кима.

Когда они познакомились, Юлия работала воспитательницей в детском саду. "Когда мы познакомились, я еще работала. Потом Виталик на это все посмотрел, что я очень занята, постоянно какие-то аппликации, рисунки. И я как-то подумала, что, пожалуй, все", – рассказала жена Кима.

Виталий Ким с женой

Также Юлия призналась, что была ошеломлена, что ее муж был назначен председателем Николаевской ОВА. Об этом она узнала из местных изданий. Жена Кима не скрывает, что не очень обрадовалась его должности:

"Я была в шоке, не сразу узнала. Поняла, когда появилась новость на наших местных интернет-изданиях, что Виталия Кима назначили главной Николаевской ОВА. Я читала комментарии, мне так не понравилось! Говорили о его корейском происхождении, что теперь в области будут лук выращивать, собак есть. У меня в тот день поднялась температура, и я сказала, что больше ничего читать не буду и не реагировать. На второй день приняла этот факт", – поделилась Юлия Ким.

Виталий Ким с женой

Жена политика поделилась, что она тоже не хотела бы, чтобы ее муж стал президентом Украины: "Нет, нет и еще раз, нет. Я не хочу об этом думать и уверена, что этого не будет".

Жена Виталия Кима

Напомним, ранее Виталий Ким показал, как его жена умело стреляет из автомата. Из 10 целей Юлия попала по девять.

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