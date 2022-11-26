Жена Виталия Кима вернулась в Николаев: политик показал, как встречал любимую

Ким показал фото теплой встречи с избранницей на вокзале.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о важном событии в его личной жизни.
Так, политик наконец-то после длительной разлуки встретился с женой Юлей. Как сообщил Ким, возлюбленная вернулась в Николаев вместе с их сыном.
На странице в Instagram Виталий Ким разместил фото теплой встречи с избранницей. Фотография была сделана на вокзале в Николаеве. Для жены глава Николаевской ОВА подготовил огромный букет из белых цветов. На фото Виталий и Юлия нежно обнимаются, рядом позирует друг семьи с плакатом "Юля, welcome home" и сын супругов.
@vitaliykimoda
Тепер вдома♬ оригінальний звук - Віталій Кім / Виталий Ким
В свою очередь подписчики страницы Кима порадовались, что семья воссоединилась и пожелали им счастья и скорейшей победы: "Счастья, любви, радости, душевного тепла вашей семье в мирной и цветущей Украине!", "Это хороший знак! Значит, и мы скоро вернемся домой!", "малой очень на отца похож", "добро пожаловать домой".
Как известно, с началом полномасштабной войны РФ против Украины семья Виталия Кима уехала в безопасное место. Теперь же жена Юлия с сыном вернулись в Николаев. Впрочем, Ким не сообщил, приехали ли вместе с мамой и братом домой две старшие дочери политика.
Напомним, что несколько месяцев назад Виталий Ким делился, что за все время полномасштабного вторжения виделся со своей семьей только один раз. Также глава Николаевской ОВА делился, что в семье даже были определенные проблемы из-за того, что политик забывал звонить родным.
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