Жена Виталия Кима вернулась в Николаев: политик показал, как встречал любимую

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о важном событии в его личной жизни.

Так, политик наконец-то после длительной разлуки встретился с женой Юлей. Как сообщил Ким, возлюбленная вернулась в Николаев вместе с их сыном.

На странице в Instagram Виталий Ким разместил фото теплой встречи с избранницей. Фотография была сделана на вокзале в Николаеве. Для жены глава Николаевской ОВА подготовил огромный букет из белых цветов. На фото Виталий и Юлия нежно обнимаются, рядом позирует друг семьи с плакатом "Юля, welcome home" и сын супругов.

Жена Виталия Кима вернулась в Николаев / Фото: instagram.com/kimkimvitalii

В свою очередь подписчики страницы Кима порадовались, что семья воссоединилась и пожелали им счастья и скорейшей победы: "Счастья, любви, радости, душевного тепла вашей семье в мирной и цветущей Украине!", "Это хороший знак! Значит, и мы скоро вернемся домой!", "малой очень на отца похож", "добро пожаловать домой".

Как известно, с началом полномасштабной войны РФ против Украины семья Виталия Кима уехала в безопасное место. Теперь же жена Юлия с сыном вернулись в Николаев. Впрочем, Ким не сообщил, приехали ли вместе с мамой и братом домой две старшие дочери политика.

Виталий Ким с семьей / Фото: instagram.com/kimkimvitalii

Напомним, что несколько месяцев назад Виталий Ким делился, что за все время полномасштабного вторжения виделся со своей семьей только один раз. Также глава Николаевской ОВА делился, что в семье даже были определенные проблемы из-за того, что политик забывал звонить родным.

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