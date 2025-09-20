Жена Виталия Козловского похвасталась их отдыхом втроем в сказочном месте в Карпатах

Виталий Козловский с женой и сыном / © instagram.com/yuliabakumenko

Реклама

Украинский певец Виталий Козловский в перерыве между активным рабочим графиком решил вместе с семьей насладиться отдыхом.

Исполнитель с женой, пиарщицей Юлией Бакуменко, и годовалым сыном Оскаром уехал подальше от городской суеты. Они отправились в живописные Карпаты. В своем Instagram Юлия Бакуменко уже показала кадры с их отдыха в сказочном месте.

Виталий Козловский с женой и сыном в Карпатах / © instagram.com/yuliabakumenko

Семейство наслаждалось невероятными горными пейзажами, ходило на различные процедуры для оздоровления, устраивало импровизированные экскурсии и, конечно же, делало снимки на память.

Реклама

"Семейный викэндэнд", - подписала фотографии Юлия Бакуменко.

Виталий Козловский с женой и сыном в Карпатах / © instagram.com/yuliabakumenko

Отметим, в прошлом году в личной жизни Виталия Козловского произошли кардинальные изменения. Исполнитель женился и впервые стал отцом. Сейчас сыну исполнителя уже больше годика. Недавно артист сравнил свежее и архивное фото Оскара и ошеломил, как он изменился.

Кстати, а в этом году уже в рабочей жизни Виталия Козловского произошли изменения. Исполнитель выплатил долг бывшему продюсеру Игорю Кондратюку и выкупил права на свои старые песни. Сейчас артист переводит хиты на украинский и активно дает концерты.