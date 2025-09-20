- Дата публикации
Категория
Гламур
- Количество просмотров
- 275
- Время на прочтение
- 1 мин
Жена Виталия Козловского похвасталась их отдыхом втроем в сказочном месте в Карпатах
Исполнитель провел выходные с семьей на западе Украины.
Украинский певец Виталий Козловский в перерыве между активным рабочим графиком решил вместе с семьей насладиться отдыхом.
Исполнитель с женой, пиарщицей Юлией Бакуменко, и годовалым сыном Оскаром уехал подальше от городской суеты. Они отправились в живописные Карпаты. В своем Instagram Юлия Бакуменко уже показала кадры с их отдыха в сказочном месте.
Семейство наслаждалось невероятными горными пейзажами, ходило на различные процедуры для оздоровления, устраивало импровизированные экскурсии и, конечно же, делало снимки на память.
"Семейный викэндэнд", - подписала фотографии Юлия Бакуменко.
Отметим, в прошлом году в личной жизни Виталия Козловского произошли кардинальные изменения. Исполнитель женился и впервые стал отцом. Сейчас сыну исполнителя уже больше годика. Недавно артист сравнил свежее и архивное фото Оскара и ошеломил, как он изменился.
Кстати, а в этом году уже в рабочей жизни Виталия Козловского произошли изменения. Исполнитель выплатил долг бывшему продюсеру Игорю Кондратюку и выкупил права на свои старые песни. Сейчас артист переводит хиты на украинский и активно дает концерты.