Жена Виталия Козловского впервые рассекретила, когда они на самом деле поженились

Жена украинского певца Виталия Козловского - Юлия Бакуменко - впервые рассекретила дату их бракосочетания.

Артист сообщил, что заключил брак, 6 марта 2024 года. Однако, оказалось, что это произошло значительно раньше. Артист и его возлюбленная тайно поженились 29 декабря 2023 года. Поэтому, браку пары исполняется уже два года. По этому случаю Юлия Бакуменко посвятила Виталию Козловскому пост в Instagram.

"Сегодня (29 декабря - прим. ред.) важный день: два года нашей семье и 22-я творческая годовщина Виталия. Этот год был настолько насыщенный и творческий, что мы даже не делали новых семейных фотосессий. Исправим, как только найдется на это время", - отметила жена певца.

Юлия Бакуменко также обратилась к Виталию Козловскому. Она отметила, что безгранично любит мужа. Кроме того, жена исполнителя заверила, что его семья всегда рядом и поддержит и в счастливые, и в сложные минуты жизни.

"Люблю безгранично! Эти две важные даты в один день - они о том, что семья всегда во всем тебя поддержит и всегда за тебя горой! Впереди столько планов грандиозных! И мы всегда рядом", - отметила жена исполнителя.

Напомним, а тем временем сам Виталий Козловский недавно рассекретил, когда же начались его отношения с Юлией Бакуменко. Также исполнитель признался, как вообще между ними закрутился роман.