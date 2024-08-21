Жена Виталия Козловского впервые за длительное время показала их заметно подросшего сына

Сыну артиста в скором времени будет уже шесть месяцев.

Жена украинского певца Виталия Козловского порадовала редким семейным контентом.

Пиарщица Юлия Бакуменко впервые за долгое время показала их совместного сына. Снимком с Оскаром избранница исполнителя поделилась в Instagram-stories. На фото маленький сынишка артиста, которому уже 25 августа исполнится шесть месяцев, лежал в своей кроватке. Оскар был одет в спортивный костюм с рисунками супергероев Marvel.

В частности, супруги до сих пор скрывают лицо малыша, поэтому полностью разглядеть сына Виталия Козловского не удастся. Тем не менее, на снимке заметно, как Оскар быстро растет. Юлия Бакуменко не была многословной, лишь написала: "Наше утро". К фотографии жена исполнителя добавила смайлик в виде красного сердечка.

Сын Виталия Козловского / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

Напомним, недавно один из участников группы "ТНМК" Фагот делился редким фото со своим сыном от экс-возлюбленной. Олег Михайлюта, именно такое настоящее имя певца, поздравлял 14-летнего Никиту с важным праздником.

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