Жена Влада Ямы ответила, почему он до сих пор не вернулся в Украину: "Это личное дело каждого"

Украинский хореограф, судья проекта "Танці з зірками" Влад Яма вместе с женой и сыном находится в США.

С началом полномасштабной войны в Украине Влад Яма исчез из медийного пространства, но со временем все же рассказал, что вместе с семьей уехал в Соединенные Штаты.

Многих поклонников хореографа волновал вопрос, почему же он покинул семью за границей, а сам не вернулся в Украину. На это ответила жена Ямы, Лилия, в сторис в Instagram.

"Во-первых, я считаю, что задавать такие вопросы, как минимум, некорректно. Это личное дело каждого. У всех разные истории и причины. Каждый переживает войну по-своему. Я уважаю выбор каждого", — обратилась к фанатам Лилия.

Сторис Лилии Ямы / Фото: .instagram.com/liliya_yama

Кроме того, жена артиста добавила, что сейчас Яма занимается семьей и тоже помогает украинцам в США.

"Благодарна мужу за то, что мы сейчас в безопасности. Мы тоже помогаем на своем фронте", — добавила Лилия.

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