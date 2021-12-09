Жена Влада Ямы показала, что подарила сыну на 6-летие: "Видимо, вернем в магазин"

Леон отмечает день рождения.
В семье украинского хореографа и главного судьи шоу "Танцы со звездами" Влада Ямы праздник.
Сегодня, 9 декабря, празднует день рождения сын танцовщика – Леон. Мальчику исполняется шесть лет.
К слову, звездные супруги серьезно подготовятся к этому событию, ведь семья хочет устроить незабываемый праздник. Они заранее забронировали ресторан, выбрали музыкантов и подготовили подарочек. В своем Instagram супруга хореографа Лилия показала, как они с Владом поздравляли Леона.
К слову, супруги решили подарить сыну конструктор. Впрочем, немного недосмотрели и купить игрушку для тех, кому больше 16 лет. Лилия, уже думала возвращать конструктор в магазин. Впрочем, счастливый именинник не согласился с таким предложением.
Кроме того, Лилия показала архивные фото своего сынишки. На некоторых фотографиях Леон еще совсем маленький.
"Как быстро летит время. Тебе уже шесть", – говорит Лилия.
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