Жена Влада Ямы показала, как в Америке необычно день рождения отметила

Жена хореографа Влада Ямы Лилия, которая с мужем и сыном Леоном в начале полномасштабной войны уехала в США, показала, как необычно отпраздновала свой день рождения.

Так, по случаю праздника супруги присоединились к полумарафону в Америке. На своей странице в Instagram жена танцовщика рассказала, что они пробежали 21 км за два часа и семь минут.

Лилия Яма отпраздновала день рождения / Фото: instagram.com/liliya_yama

Лилия Яма отпраздновала день рождения / Фото: instagram.com/liliya_yama

А уже на финише марафона Лилию ждал сюрприз. Друзья и сын именинницы подготовили для нее много розовых и серебристых шаров, цветы и огромные плакаты с поддержкой во время забега и поздравлениями. В частности, звездная пара показала своего сына Леона. Он нежно поздравил свою маму и обнялся с родителями.

Лилия Яма отпраздновала день рождения / Фото: instagram.com/liliya_yama

Лилия Яма отпраздновала день рождения / Фото: instagram.com/liliya_yama

Лилия Яма отпраздновала день рождения / Фото: instagram.com/liliya_yama

Лилия Яма отпраздновала день рождения / Фото: instagram.com/liliya_yama

"Я это сделала! Улучшила результат по сравнению с предыдущим забегом. 21 километр за два часа и семь минут. А какой меня ждал сюрприз на финише! Друзья встретили меня с цветами и большим плакатом "С днем рождения". Люблю и безгранично благодарю. Это было очень неожиданно", - написала Лилия с благодарностью такой группе поддержки.

Лилия Яма отпраздновала день рождения / Фото: instagram.com/liliya_yama

Кроме спортивных достижений, жена Ямы поделилась серией фото на фоне океана возле пальм с подаренными шариками в руках.

Лилия Яма отпраздновала день рождения / Фото: instagram.com/liliya_yama

Лилия Яма отпраздновала день рождения / Фото: instagram.com/liliya_yama

"Иди по зову сердца. Так много любви сегодня", - подписала кадры Лилия.

Напомним, недавно инсайдер рассекретил, каким путем и когда Влад Яма покинул Украину. А также, планирует ли он возвращаться на родину снова.

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