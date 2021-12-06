Жена Влада Ямы показала себя 6-летней и вспомнила, о чем мечтала в детстве

Жена Влада Ямы показала себя 6-летней и вспомнила, о чем мечтала в детстве

Звезда поделилась архивным фото.

Жена украинского хореографа, главного судьи шоу "Танцы со звездами" Влада Ямы – Лилия – вспомнили свое детство.

В своем Instagram звезда поделилась архивным фото. Она показала снимок, на котором ей всего шесть лет. Маленькая Лилия с челкой позирует перед камерой в праздничном наряде, а позади нее красуется новогодняя елка.

Лилия Яма в детстве / instagram.com/liliya_yama

К слову, жена Влада припомнила, о чем мечтала в детстве. Она хотела получить куклу с длинными волосами и разными нарядами, чтобы можно было делать разные прически и менять образы.

"Помню, что у моих подруг такие уже были, так хотелось и мне. Я представляла, как ее буду укладывать спать, делать прически, одевать. Вы даже не представляете, сколько радости было, когда я получила такой долгожданный подарок под елку", – вспомнила Лилия.

Также звезда говорит, что понимает своего сына, когда он хочет какой-то подарок. Поэтому радует его разными игрушками.

Жена Влада Ямы с сыном / instagram.com/liliya_yama

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