Жена Влада Ямы показала школу, в которую их 6-летний сын пошел в первый класс

Также Лилия показала, как они с мужем популяризируют украинский язык в США.
В этом году 6-летний сын хореографа Влада Ямы - Лео - пошел в первый класс. Впрочем, из-за полномасштабного вторжения мальчик учится не в украинской школе, а в американской.
Как рассказала жена танцора Лилия, их сын учится только на английском языке, а это для мальчика немного сложно.
"Идем в класс, где Лео учится каждый день. Кстати, все одноклассники Лео говорят только на английском. Ему сложно, однако мы учимся", — отметила Лилия.
Влад с женой пришел в школу сына и рассказывал одноклассникам Лео об украинском языке. Танцор прочитал ребятам сказку "Волк и семеро козлят". Одноклассники Лео потом объясняли Владу, поняли ли они, о чем шла речь.
"Американские дети услышат наш мелодичный язык и попытаются понять, о чем идет речь", — поделилась Лилия.
После прочтения сказки они сделали аппликацию – традиционного украинского казака.
"Через месяц снова пойдем в класс и будем рассказывать о наших традициях, выдающихся местах, традиционных блюдах", — подытожила Лилия.
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