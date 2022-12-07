Жена Влада Ямы показала школу, в которую их 6-летний сын пошел в первый класс

Также Лилия показала, как они с мужем популяризируют украинский язык в США.

В этом году 6-летний сын хореографа Влада Ямы - Лео - пошел в первый класс. Впрочем, из-за полномасштабного вторжения мальчик учится не в украинской школе, а в американской.

Как рассказала жена танцора Лилия, их сын учится только на английском языке, а это для мальчика немного сложно.

"Идем в класс, где Лео учится каждый день. Кстати, все одноклассники Лео говорят только на английском. Ему сложно, однако мы учимся", — отметила Лилия.

Жена Влада Ямы / Фото: .instagram.com/liliya_yama

Влад с женой пришел в школу сына и рассказывал одноклассникам Лео об украинском языке. Танцор прочитал ребятам сказку "Волк и семеро козлят". Одноклассники Лео потом объясняли Владу, поняли ли они, о чем шла речь.

"Американские дети услышат наш мелодичный язык и попытаются понять, о чем идет речь", — поделилась Лилия.

Влад Яма в школе сына / Фото: .instagram.com/liliya_yama

После прочтения сказки они сделали аппликацию – традиционного украинского казака.

"Через месяц снова пойдем в класс и будем рассказывать о наших традициях, выдающихся местах, традиционных блюдах", — подытожила Лилия.

Сына Влада Ямы / Фото: .instagram.com/liliya_yama

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