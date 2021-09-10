Жена Влада Ямы показала своего брата, который младше ее на 23 года

Жена Влада Ямы показала своего брата, который младше ее на 23 года

Юношу зовут Яном.

Жена известного украинского хореографа Влада Ямы, который недавно привлекал семью к спорту, Лилиана показала своего младшего брата.

Так в сторис в Instagram у женщины спросили, единственный ли она ребенок в семье. И, оказывается, у нее есть младший брат, которого зовут Яном. Их разница в возрасте составляет 23 года. И роста юноша выше Лилианы.

Жена Влада Ямы с братом / .instagram.com/liliya_yama

К слову, семья ездила отдыхать на остров Бирючий. Туда они отправились все вместе. Хотя Лилиана отметила, что очень хотела, чтобы ее мама также была с ними.

"Я хотела взять с собой маму, но она занята в эти дни. В следующий раз поедем уже и с ней. И я обязательно ее покажу", — рассказала жена хореографа.

Напомним, не так давно Влад Яма очаровал романтическим фотосетом на природе с женой. Лилия позировала перед камерой в нижней белом платье с открытыми плечами, а Влад — в белой футболке и черных бриджах.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку