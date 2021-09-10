Жена Влада Ямы показала своего брата, который младше ее на 23 года

Юношу зовут Яном.
Жена известного украинского хореографа Влада Ямы, который недавно привлекал семью к спорту, Лилиана показала своего младшего брата.
Так в сторис в Instagram у женщины спросили, единственный ли она ребенок в семье. И, оказывается, у нее есть младший брат, которого зовут Яном. Их разница в возрасте составляет 23 года. И роста юноша выше Лилианы.
К слову, семья ездила отдыхать на остров Бирючий. Туда они отправились все вместе. Хотя Лилиана отметила, что очень хотела, чтобы ее мама также была с ними.
"Я хотела взять с собой маму, но она занята в эти дни. В следующий раз поедем уже и с ней. И я обязательно ее покажу", — рассказала жена хореографа.
Напомним, не так давно Влад Яма очаровал романтическим фотосетом на природе с женой. Лилия позировала перед камерой в нижней белом платье с открытыми плечами, а Влад — в белой футболке и черных бриджах.