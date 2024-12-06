Жена Влада Ямы сделала неожиданное заявление: "У нас пополнение в семье"

Жена хореографа Влада Ямы Лилия, которая с ним и сыном в начале полномасштабной войны уехала в США, сообщила радостное известие.

В своем фотоблоге Лилия поделилась, что их собака Ламба породы мальтипу родила щенков. Об этом счастливая супруга хореографа рассказала с домашним любимцем на руках. Блогерша призналась, что последние месяцы она провела в приятном ожидании пополнения и постоянно волновалась за четырехлапого друга. Жена не стала называть количество родившихся щенков у Ламбы, но отметила, что она стала многодетной мамой.

Лилия Яма с домашним любимцем / Фото: .instagram.com/liliya_yama

Лилия Яма с домашним любимцем / Фото: .instagram.com/liliya_yama

"Молчать я уже долго не могу. У нас пополнение. А пополнение у полноценного члена нашей семьи – Ламбы. Многодетная мама у меня на руках. Готовьте платки, я так переживала", — поделилась эмоциями Лилия Яма.

Отметим, собака Ламба живет в семье Влада Ямы с 2021 года. Тогда хореограф признавался, что долго колебался, сумеет ли сочетать плотный рабочий график с заботой о любимце. Впрочем, уговоры жены и сына Леона сделали свое.

Напомним, недавно бывшая голливудской звезды Джонни Деппа, актриса Эмбер Херд сообщила, что вскоре второй раз станет мамой.

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