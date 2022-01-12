Жена Влада Ямы в купальнике для серфинга показала, как мастерски покоряла волны

Хореограф вместе с семьей отдыхает в США.

Украинский хореограф, судья "Танцев со звездами" Влад Яма с женой и сыном отправился в отпуск в США.

Там семья наслаждается красивыми пейзажами, принимает солнечные ванны и, конечно же, купается в океане. В частности, танцовщик с женой не против попробовать и новый вид спорта – серфинг. В своем Instagram Лилия показала, как она в специальном купальнике мастерски покоряет волны.

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Кстати, жена танцовщика похвасталась тем, что у нее лучше получилось овладеть серфингом, чем у Влада. Она смогла встать на доску сразу, а вот для хореографа понадобилось несколько попыток.

"Оказывается, я еще тот серфер. Это очень непросто, я вам скажу. Но я стала на доску с первого раза, а вот Влад, пусть не обижается, – со второго. Все шокированы. Активный отдых – наше все", — поделилась счастливая Лилия.

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