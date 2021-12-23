Жена Влада Ямы в мини-бикини игриво выпятила упругие ягодицы

Избранница танцовщика похвастался идеальными формами.
Украинский хореограф и главный судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма недавно вместе с семьей ездил отдыхать в теплые страны.
Хотя отдых уже и закончился, но жена знаменитости, Лилия, все еще вспоминает о своем прекрасном отпуске. В частности, в своем Instagram любимая Влада поделилась довольно пикантной фотографией. На фото Лилия позирует перед камерой в леопардовом мини-бикини.
К слову, избранница танцовщика выбрала такую позу, которая удачно продемонстрировала ее стройные формы. Лилия довольно игриво выпятила на камеру упругие ягодицы.
Кстати, поклонники любимой Влада не смогли удержаться и написали ей немало комплиментов в частные сообщения. Лилия даже не удержалась и показала самые интересные. К слову, пользователи отметили, что у женщины красивая и привлекательная внешность.
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