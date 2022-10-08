Жена Влада Ямы впервые за долгое время поделилась кадрами с семьей и рассказала, чем занимается в США

Жена судьи проекта "Танцы со звездами" Влада Ямы, Лилия, поделилась с поклонникам фотографией с мужем и сыном.

Во вторник в Instagram Лилия обнародовала кадр, где семейство в полном составе едет в авто. Влад был за рулем, а сын пары Леон играл на заднем сиденье.

Влад Яма с семьей / Фото: .instagram.com/liliya_yama

Как рассказала жена танцора, семья отправилась на один из складов, где собирают гуманитарную помощь для украинцев, чтобы помочь волонтерам.

"Семья в полном составе. Едем на склад, работать ради победы", — написала Лилия.

Напомним, что во время полномасштабной войны в Украине семья Влада Ямы оказалась в США. Одно время ни танцор, ни его жена не комментировали свое пребывание за границей и стали меньше делиться подробностями своей жизни в социальных сетях. Однако недавно Лилия ответила, почему хореограф до сих пор не вернулся в Украину.

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