Жена Влада Ямы впервые за долгое время поделилась кадрами с семьей и рассказала, чем занимается в США

Во время полномасштабной войны Лилия Яма стала меньше внимания уделять соцсетям.
Жена судьи проекта "Танцы со звездами" Влада Ямы, Лилия, поделилась с поклонникам фотографией с мужем и сыном.
Во вторник в Instagram Лилия обнародовала кадр, где семейство в полном составе едет в авто. Влад был за рулем, а сын пары Леон играл на заднем сиденье.
Как рассказала жена танцора, семья отправилась на один из складов, где собирают гуманитарную помощь для украинцев, чтобы помочь волонтерам.
"Семья в полном составе. Едем на склад, работать ради победы", — написала Лилия.
Напомним, что во время полномасштабной войны в Украине семья Влада Ямы оказалась в США. Одно время ни танцор, ни его жена не комментировали свое пребывание за границей и стали меньше делиться подробностями своей жизни в социальных сетях. Однако недавно Лилия ответила, почему хореограф до сих пор не вернулся в Украину.
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