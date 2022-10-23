Жена Владимира Остапчука гневно ответила, почему ничего не рассказывает об отношениях с ним

В семье ведущего Владимира Остапчука и нотариуса Кристины Горняк, похоже, сейчас непростой период. Все больше и больше появляется сплетен, что пара уже разошлась.

Поклонники супругов волнуются и засыпают их вопросами, чтобы те дали хоть какое-то объяснение, что между ними происходит. Впрочем, Кристина довольно резко ответила, почему вообще ничего не рассказывает о своей личной жизни.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

В частности, нотариус гневно дала понять, что не будет комментировать отношения с мужем. Тем, кому это не нравится, она посоветовала отписаться от ее фотоблога.

"Ответ вас удивит: не освещаю, потому что имею на это право. Если не нравится, тогда предлагаю не просматривать мою страницу, чтобы не нервничать", — написала Горняк.

Жена Владимира Остапчука / Фото: instagram.com/kristygor

Отметим, уже более месяца ходят слухи, что Владимир Остапчук и Кристина Горняк разорвали свои отношения. В частности, пар и сам подливает масло в огнь. Да, они перестали публиковать общий контент и показывают, как проводят время только порознь. Кроме этого, Владимир и Кристина не поздравляли друг друга с днем рождения и годовщиной их свадьбы.

Слухи о проблемах в отношениях пары подтвердил и ведущий Слава Демин, который знает их лично. Он отметил, они не живут вместе.

Недавно нотариус отдыхала на Миконосе, который считает своим местом силы. Еще в июле Кристина говорила, если вдруг разведется с Владимиром, то на следующий же день поедет на остров, где восстановилась бы и не стала ходить направо и налево раздавать интервью об их разрыве.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

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