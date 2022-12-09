Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Жена Владимира Остапчука на фоне слухов о разводе призналась, готова ли к новым отношениям

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
256
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Жена Владимира Остапчука на фоне слухов о разводе призналась, готова ли к новым отношениям

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Нотариус ответила на неожиданный вопрос.

Жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк призналась, готова ли она к новым отношениям.

Неудобный вопрос нотариусу задали поклонники в Instagram, ведь в Сети уже давно ходят слухи о том, что знаменитые супруги уже не вместе.

"Иногда мне кажется, что я в своей жизни готова ко всему. У меня были уже все "краш-тесты". А там, как Бог даст. А обычно, он знает, что, кому и как лучше", — ответила в сторис Кристина.

© instagram.com/kristygor
Фото: instagram.com/kristygor

Напомним, что в октябре в СМИ появилась информация, что Владимир и Кристина Остапчуки официально развелись. Однако ни Кристина, ни Владимир пока не дают никаких комментариев по поводу личной жизни.

Недавно Горняк заявила, что планирует провести зиму за пределами Украины и заговорила об уединении. А вот Остапчука засветился без кольца, которое до этого он носил постоянно.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
256
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация