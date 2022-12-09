Жена Владимира Остапчука на фоне слухов о разводе призналась, готова ли к новым отношениям

Нотариус ответила на неожиданный вопрос.
Жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк призналась, готова ли она к новым отношениям.
Неудобный вопрос нотариусу задали поклонники в Instagram, ведь в Сети уже давно ходят слухи о том, что знаменитые супруги уже не вместе.
"Иногда мне кажется, что я в своей жизни готова ко всему. У меня были уже все "краш-тесты". А там, как Бог даст. А обычно, он знает, что, кому и как лучше", — ответила в сторис Кристина.
Напомним, что в октябре в СМИ появилась информация, что Владимир и Кристина Остапчуки официально развелись. Однако ни Кристина, ни Владимир пока не дают никаких комментариев по поводу личной жизни.
Недавно Горняк заявила, что планирует провести зиму за пределами Украины и заговорила об уединении. А вот Остапчука засветился без кольца, которое до этого он носил постоянно.
Читайте также: