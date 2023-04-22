Жена Владимира Остапчука очаровала романтическими кадрами с шоуменом на фоне вечернего Киева

22-летняя жена телеведущего Владимира Остапчука, журналистка Екатерина Полтавская, поделилась новыми кадрами с любимым.

Вместе пара отправилась на свадьбу своих знакомых, где шоумен еще был ведущим. В перерыве Екатерина и Владимир не упустили возможности сделать романтическое видео на берегу Днепра на фоне вечернего Киева. Роликом девушка поделилась в своем закрытом аккаунте в Instagram.

Владимир Остапчук с супругой / Фото: instagram.com/poka.tya

Владимир Остапчук с супругой / Фото: instagram.com/poka.tya

В кадре ведущий со своей женой не скрывали чувств – обнимались, держались за руки и нежно целовались на закате.

Владимир Остапчук с супругой / Фото: instagram.com/poka.tya

Владимир Остапчук с супругой / Фото: instagram.com/poka.tya

В комментариях под видео поклонники заметили, что Екатерина и Владимир очень хорошая пара и пожелали им семейного счастья: "Какая красивая пара", "Желаю вам быть последней любовью Владимира", "Как это кайфово", "Так романтично", "Такие вы гармоничны вместе".

Напомним, что Владимир Остапчук впервые подтвердил отношения с Екатериной в апреле 2023 года. До этого пара пыталась скрыть свой роман от публики, но иногда девушка все же делилась кадрами с любимым, но не показывала его лица.

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