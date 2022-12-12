Жена Владимира Остапчука ответила, что произошло с домом, который они строили с шоуменом

Жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк прокомментировала, что произошло с домом, который они строили вместе.

В Сети в последнее время много говорят о возможном разводе ведущего и нотариуса. На фоне слухов многих поклонников стал беспокоить вопрос, как обстоят дела со строительством загородного дома пары под Киевом.

Ответить подписчикам Кристина решила в сторис в Instagram. Жена Остапчука сообщила, что сейчас все ремонтные работы приостановлены, однако, не называла причин.

"Очень много вопросов о доме — с ним все ОК! Стоит на своем месте! Он нереально классный, но ремонт остановлен", — написала Горняк.

Фото: instagram.com/kristygor

На днях Кристина Горняк после планов пожить в Европе неожиданно вернулась в Киев и рассказала об эмоциональном приезде.

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