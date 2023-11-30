Жена Владимира Остапчука ответила на слухи о беременности

Блогерша заинтриговала подписчиков.
Жена шоумена Владимира Остапчука, 23-летняя блогерша Екатерина Полтавская, ответила на очередной вопрос от фанатов о беременности.
Так, поклонники звездных супругов уже давно ждут новости о пополнении в семье. Поэтому каждый раз в личных сообщениях Полтавская получает сотни вопросов о том, беременна ли она сейчас. В этот раз в своем фотоблоге жена шоумена запостила фото, на котором возле одеяла на кровати лежат томаты.
"У меня в жизни сейчас очень тяжелый период – утро", – подписала кадр блогерша.
Такая неоднозначная подпись на фото заинтриговала подписчиков. Любознательные пользователи снова поинтересовались, не беременна ли Катя первенцем. Впрочем, Полтавская не растерялась и умело пошутила над таким вопросом. В ответе она отметила, что ее муж точно не беременный.
"Вова вроде нет", - написала жена Остапчука.
Напомним, недавно Екатерина Полтавская поделилась соблазнительными снимками в зеркале. 23-летняя избранница Владимира Остапчука засветила упругими ягодицами и продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру.
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