Жена Владимира Остапчука похвасталась дорогостоящим подарком от него

Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука, 23-летняя журналистка Екатерина Полтавская, показала, какие подарки получает от любимого.

В сторис в Instagram девушка сняла распаковку и похвасталась дорогостоящей покупкой, которую ей сделал мужчина в бутик в Киеве. Как показала Екатерина, Остапчук приобрел ей изысканные чёрные босоножки от Yves Saint Laurent с золотым логотипом бренда спереди.

"От продакшн-студии "Коть, мои ноги – твое лицо" или "Давай зайдем чисто, чтобы посмотреть", – пошутила в подписи Екатерина.

Фото: instagram.com/poka.tya

Также Екатерина поделилась фотографией из магазина, где хорошенькая пара обуви красовалась на стеклянной витрине.

Фото: instagram.com/poka.tya

Напомним, недавно Екатерина поделилась скриншотом, в котором показала первые сообщения, которые они с Владимиром направили друг другу в начале знакомства.

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