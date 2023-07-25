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Жена Владимира Остапчука показала их первую переписку: просила скидку на свадьбу

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
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Жена Владимира Остапчука показала их первую переписку: просила скидку на свадьбу

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская / Фото: instagram.com/poka.tya

Пару свели социальные сети.

Молодая жена телеведущего Владимира Остапчука, журналистка Екатерина Полтавская, вспомнила, каким было их знакомство.

Как уже рассказывал шоумен, он первым написал девушке и попросил помочь разблокировать его страницу в Instagram. Какой был этот разговор Екатерина показала у своих сторис — журналистка опубликовала скриншот из первой переписки с будущим мужем.

"Наш первый диалог с Вовой", – написала Полтавская.

За свою услугу по разблокировке страницы Остапчука, девушка тоже попросила об интересной услуге, а именно о скидке на проведение ее свадьбы в будущем. Владимира развеселило просьбу Екатерины и он написал, что соглашается.

© instagram.com/poka.tya
Фото: instagram.com/poka.tya

Тогда пара даже не подозревала во что перерастет их переписка. Впрочем, сейчас Остапчук с женой живут счастливой супружеской жизнью. Да, недавно они вместе показали, как возятся на даче родителей Владимира в Умани.

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Дата публикации
Просмотры
7319
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