Жена Владимира Остапчука показала, как они поздравляли его маму с юбилеем и что подарили

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука – блогерша Екатерина Полтавская – сообщила о важном празднике в их семье.

Мама шоумена отмечает день рождения. Более того, у женщины юбилей, ей исполняется 65 лет. Остапчук вместе с женой сделали родному человеку сюрприз и приехали в Умань. В подарок они приобрели маме ведущего праздничный торт именинницы, который украсили свечами в виде числа "65".

"У мамы мужа сегодня (14 мая – прим. ред.) день рождения, поэтому приехали в Умань", — поделилась в Instagram Екатерина.

Владимир Остапчук с супругой поздравил маму с днем рождения / Фото: instagram.com/poka.tya

Тем временем мама Владимира Остапчука встретила сына и невестку праздничным столом. Екатерина помогала свекрови его готовить. Правда, как пошутила Полтавская, ей доверили только накладывать салаты и сделать бутерброды.

"Мне доверили только переложить из кастрюли в тарелку салаты и сделать бутерброды. Вера в мои возможности невелика", — пошутила Екатерина.

Владимир Остапчук с супругой поздравил маму с днем рождения / Фото: instagram.com/poka.tya

Напомним, недавно ведущая Лилия Ребрик праздновала день рождения. Знаменитости исполнилось 43 года. Артистка показывала, как с днем рождения ее поздравлял муж.

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