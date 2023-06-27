Жена Владимира Остапчука показала нежные поцелуи и объятия с ведущим

Жена телеведущего Владимира Остапчука, журналистка Екатерина Полтавская, показала идиллию в их отношениях.

На днях избранница шоумена отметила свой 23-й день рождения. Красивыми фотографиями с любимым Екатерина поделилась в своих Instagram-stories.

На фото с праздничной вечеринки Остапчук со своей избранницей показались в объятиях друг друга и продемонстрировали нежные поцелуи. Кадры были сделаны во время того, как Владимир говорил Екатерине свои пожелания ко дню рождения.

Владимир Остапчук с супругой / Фото: instagram.com/poka.tya

Владимир Остапчук с супругой / Фото: instagram.com/poka.tya

Также Екатерина отреагировала на комментарии под последними фотографиями пары в Сети. Она показала, как муж ласково целует ее в шею перед зеркалом.

"Как писали уважаемые подписчики у Вовы под его сообщением: "Она на него даже не смотрит", — в шутку подписала кадры девушка.

Владимир Остапчук с супругой / Фото: instagram.com/poka.tya

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